La Domenica del Corriere guarda alle elezioni comunali del 5 aprile. Gianni Righinetti dalle 20.30 darà vita ai primi due duelli. Si partirà da Lugano con il municipale della Lega Michele Foletti e la candidata del PPD Laura Tarchini. Dalla città che vorrei ai sogni dispensati in abbondanza: il lungolago senza traffico, la spiaggia e l’isola rotante. In tutto in una città che da 20 anni pensa come riattivare le fontane colorate sul golfo di Lugano. E non mancheranno le sorprese. Dalla capitale economica a quella politica il passo sarà breve: il 2020 come il 2012, con il socialista Mario Branda, ormai sindaco da anni, e Brenno Martignoni, il politico itinerante (PLR, Il Noce, UDC, Forza civica e ora Lega-UDC) che sogna di tornare in Municipio. Un redivivo Martignoni che non rinnega quanto fatto in passato, compreso il controverso matrimonio a Palazzo civico del 23 luglio 2011. Due confronti da non perdere su Teleticino.