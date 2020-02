Brenno Martignoni è tornato e punta al Municipio, questa volta con la casacca Lega-UDC. Ma Mario Branda, sindaco socialista, non intende mollare, anche se l’assenza di un’alleanza PS-Verdi non è di certo un vantaggio. Nel duello moderato da Gianni Righinetti non poteva mancare la polemica sul bicchiere ecologico in silicone del Rabadan e Branda, difendendo questa scelta, ha affermato che “questa straordinaria polemica sorta attorno a questo bicchiere penso che alla fine faccia bene ed è sintomo del grande successo che continua ad avere il Rabadan”. Insomma, bene o male, purché se ne parli. Pronta la replica di Martignoni: “È bello che il Rabadan pensi a essere e verde ed è giusto interrogarsi riguardo ai rifiuti che vengono generati. Sul bicchiere ho qualche perplessità e non so se sia la via giusta, sembra che limiti in modo importante il potersi divertire liberamente. Lodevole però il tentativo, anche se sarà una meteora”.