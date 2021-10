Cervelli in fuga

Partono dal Ticino e non sempre tornano. Vanno a Zurigo, Berna o Ginevra, per studio o per lavorare. Ogni anno si tratta di un battaglione, 800 giovani e meno giovani che lasciano il nostro cantone: è la fuga dei cervelli. In gioco c’è il salario, la carriera e forse anche molto altro. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne discuterà con i suoi ospiti a La domenica del Corriere (alle 19 e replica alle 22 su Teleticino). In studio Manuele Bertoli, presidente del Consiglio di Stato; Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR; Piero Marchesi, presidente UDC e Giorgio Fonio, vicepresidente PPD.