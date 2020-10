Chi guiderà il PLR?

Ad avere l’ultima parola saranno i delegati del PLR nel corso del congresso convocato il prossimo 22 novembre a Bellinzona. Ma quando si parla di presidenza del PLR c’è curiosità per capire chi sono, cosa vogliono e cosa sognano i candidati alla presidenza. La corsa a tre è lanciata e il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a «La domenica del Corriere» metterà per la prima volta a confronto le idee e le personalità di Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali. L’appuntamento, come di consueto, è fissato alle 19 su Teleticino.