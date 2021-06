Non ha mai amato le luci della ribalta, è un politico anomalo, di quelli che (se possono) schivano il pulpito. Lavora nell’ombra, ma poi difende con grande determinazione le sue scelte. È un pragmatico e non gli interessa di essere più o meno simpatico al pubblico. Leghista convinto ma non uniformato al leghismo che va per la maggiore. Per l’ultima puntata della stagione de La domenica del Corriere (alle 19 su Teleticino, replica della puntata alle 21.20), il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ospiterà il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali. Con lui si parlerà di tutto un po’: politica, dossier importanti, la Lega e il futuro.