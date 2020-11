Coronavirus: luci e ombre

La curva sale e le misure si fanno più stringenti. La situazione è sotto gli occhi di tutti, il coronavirus ci ha resi fondamentalmente tutti uguali, tutti più fragili. Ma ora subentra anche la frustrazione, che talvolta si trasforma in rabbia o in scoramento, quando non in depressione. In questo contesto a prendere il sopravvento sono le ombre che si allungano: ma dove c’è ombra c’è anche luce. Luce da cogliere. Gianni Righinetti ne parlerà a La domenica del Corriere alle 19 su Teleticino: uno psichiatra (Graziano Martignoni), uno specialista di malattie infettive (Christian Garzoni) e un arciprete (don Gianfranco Feliciani).