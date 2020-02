Tornano i duelli a La domenica del Corriere in vista delle elezioni comunali del 5 aprile. Questa sera su Teleticino alle 20.30, la prima coppia di candidati ospite di Gianni Righinetti sarà formata dal sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni (PLR) e la municipale Roberta Pantani (Lega). I temi per la cittadina di confine, in queste settimane di campagna elettorale non mancano di certo. A cominciare dalla tanto discussa aggregazione tra i Comuni del basso mendrisiotto (naufragata in questa legislatura e auspicata da entrambi), passando per lo spinoso dossier delle finanze che, a detta di Arrigoni e Pantani, dopo il momento di difficoltà, grazie al lavoro svolto stanno tornando nelle cifre nere. Il sindaco e la municipale hanno poi dato le proprie ricette per rilanciare il centro della cittadina, discutendo poi anche del Centro Ovale e dell’auspicato spostamento dell’autostrada che divide in due Chiasso, per poi chiudere sul derby tutto momò con i «cugini» di Mendrisio.