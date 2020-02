Partendo proprio da Valera, entrambi hanno concordato che il progetto di riqualifica è una «grande opportunità» e non una «grana», questo nonostante una richiesta di indennizzo di oltre 124 milioni di franchi inoltrata al Comune dai proprietari di alcuni terreni che dovrebbero cambiare destinazione d’uso. La discussione si è in seguito spostata sul fondovalle e sulle sue luci. Tante, soprattutto di notte, da venir ribattezzato «la piccola Las Vegas». Un soprannome che il sindaco ha ritenuto «un po’ esagerato», pur ammettendo che il fondovalle è molto industrializzato e abitato. Dal canto suo, Crivelli-Barella ha ritenuto che il paragone non è invece azzardato: «Dall’alto è bello da vedere ma di giorno emerga una devastazione causata da un modo predatorio di concepire il territorio».

Gettando uno sguardo alla Mendrisio del futuro, Cavadini e Crivelli-Barella hanno inevitabilmente affrontato il tema delle aggregazioni. Per la candidata ecologista «Mendrisio è la città più brutta, ma dove si vive meglio». Ergo, in caso di espansione «deve restare la Mendrisio di un tempo». Il sindaco ha invece ribadito come la città sia «un polo con compiti che vanno a beneficio di tutti». Tornando al presente e al recente passato, Cavadini ha invece ammesso come quello del traffico sia un problema tutt’altro che indifferente. Le possibili soluzioni? «Bisogna ripensare la mobilità, valorizzare i trasporti aziendali e difendere le nostre stazioni», ha chiarito il sindaco. Per Crivelli-Barella bisogna anche valutare di spostarsi di meno: «Andare in troppi in terno può essere un problema. Il trasporto pubblico ha i suoi limiti e bisognerebbe pensare anche al lavoro da casa».