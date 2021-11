In diretta La domenica del Corriere per commentare i risultati delle votazioni e guardare in avanti alla luce del verdetto popolare. Accenderemo i riflettori in maniera particolare sul Polo sportivo e degli eventi e la Legge Covid-19. La lunga maratona di Teleticino prenderà il via alle 12 e proseguirà dalle 18.30 con lo speciale condotto dal vicedirettore del Corriere del Ticino. Molti gli ospiti. A partire da Marco Chiesa, presidente UDC; Michele Foletti, sindaco Lugano; Greta Gysin, consigliera nazionale Verdi; Filippo Lombardi, municipale Lugano; Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC; Fulvio Pelli, consigliere comunale PLR; Giuseppe Sergi, coordinatore MPS e Fabrizio Sirica, co-presidente PS.