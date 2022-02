Il tema delle fonti energetiche è quello più caldo del momento, con l’impennata del prezzo della benzina, le tensioni sul gas russo e la corrente elettrica, un bene sempre più indispensabile, prezioso, e costoso. Partiamo da un dato di fatto: siamo sempre più affamati d’energia. Questo è stato il punto di partenza della puntata de La domenica del Corriere condotta da Gianni Righinetti e con ospiti Giovanni Leonardi, presidente dell’Azienda elettrica ticinese (AET), i consiglieri nazionali Piero Marchesi (UDC), Bruno Storni (PS), Fabio Regazzi (UDC) e il capogruppo dei Verdi in Gran Consiglio Nicola Schönenberger.

Tutti puntiamo all’energia prodotta da fonti presenti in natura (sole, acqua e vento), ma dobbiamo renderci conto che consumiamo molta energia: praticamente in ogni nostro gesto quotidiano è presente il kw/h, anche se non ce ne rendiamo conto. Le centrali nucleari (quelle di nuova generazione annunciate da Macron) sono imprescindibili o vanno abbandonate senza esitare? Leonardi ha fatto una panoramica sulla cosiddetta svolta energetica, dopo la votazione popolare del 2017 e puntualmente sul nucleare. «Dire nucleare significa partire da Fukushima a seguito dello Tsunami. Germania e Svizzera furono le uniche al mondo a dire stop al nucleare, con i tedeschi che spegneranno alla fine del 2022 l’ultima centrale, mentre la Svizzera non ha fissato la data di scadenza definitiva». Me è soprattutto utile fare una panoramica mondiale: «Oggi ci sono 441 unità in servizio che producono circa il 10% dell’elettricità a livello mondiale, 54 sono gli impianti in costruzione e 117 i progetti, di cui 41 in Cina, 20 in India e 17 in Russia. Restando alla Cina, il mix energetico spazia dal rinnovabile al carbone (come 1.000 centrali di Gösgen) e la stessa Cina negli ultimi venti anni ha messo in funzione 1-2 centrali al mese. Sottolineo al mese». Poi, ha aggiunto Leonardi, «pochi mesi fa hanno attivato un reattore di generazione 4, che per i non addetti ai lavori significa con autospegnimento in caso di guasti, ovvero nessuna fuoriuscita di radiazioni».

Venendo all’altra superpotenza, gli USA, «Biden (e non Trump), dopo la sua elezione ha subito sostenuto lo sviluppo di progetti per nuovi reattori modulari. Progetti che vedono attivo anche Bill Gates con TerraPower e il Dipartimento dell’energia americano che ha stanziato un credito di alcuni miliardi per sostenere il prolungo dell’esercizio dei reattori in funzione». Ma gli USA vogliono sostenere pure il prolungo della vita di reattori in esercizio, da 60 a 80 anni. A titolo di paragone Leibstadt e Gösgen hanno 38 e 42 anni. In Europa, invece, Svezia e Belgio si preparano all’uscita, mentre la Finlandia sostiene il nucleare per uscire dalla carbonizzazione. La Francia, è storia recente, si sta muovendo con il progetto “6+8”, sei centrali subito e otto in futuro su suolo francese. Ed eccoci in Svizzera. Come stiamo? ha rilanciato Righinetti. «Per me – ha risposto l’esperto presidente dell’AET – il discorso non è nucleare sì o no, ma il fabbisogno di energia, la sicurezza di approvvigionamento. Se andiamo a guardare le recenti prospettive energetiche è confermato un fabbisogno tra 13-15 terawattora nel caso si spegnessero le centrali entro il 2035. Si tratta del 25% del consumo attuale, ossia tre volte quanto aggi già importiamo dall’estero». Ma ci sono alternative? «Da 30 anni opero nel settore energetico e non mi faccio illusioni. In 13 anni, pur investendo massicciamente in eolico, in gas, solare ed idroelettrico, in fotovoltaico (con il problema dell’immagazzinamento irrisolto) non arriveremo a colmare un tale buco. E sono pure scettico sull’importazione. Chi, nel contesto odierno e futuro, avrà tanta energia da poterne esportare in Svizzera? Con molta probabilità la Svizzera dovrà spegnere le proprie centrali nucleari ben dopo il 2035».

Tra favorevoli e contrari

Passando al fronte della politica, il dibattito si è subito incentrato tra favorevoli e contrari a una riapertura del dibattito sull’energia nucleare. Storni ha evidenziato i progressi fatti dalle energie rinnovabili, dicendosi fiducioso nel futuro: «I cinesi hanno messo in esercizio un reattore sperimentale di quarta generazione. Tuttavia, occorrerà aspettare una decina d’anni prima che questo genere di centrale, più sicura e con meno scarti, sia messo in commercio. Ma nel frattempo il rinnovabile spiazzerà un po’ tutti: quello che mancherà con il nucleare sarà rimpiazzato dal rinnovabile». Dal canto suo Regazzi ha invece ricordato che «non è mai bene imporre dei divieti», come fatto con la votazione del 2017. «L’evoluzione in questi ultimi 5 anni in materia energetica ha completamente cambiato le carte in tavola. Puntiamo tutti sulla decarbonizzazione, ma il fabbisogno di energia aumenta e occorre dare risposte. Giusto parlare delle rinnovabili, però va detto che malgrado gli sforzi non riusciremo coprire il fabbisogno, soprattutto in inverno. Il dibattito sul nucleare va quindi riaperto». Di parere opposto Schönenberger: «Si sta facendo un dibattito pretestuoso. Finché non avremo risolto la questione dello stoccaggio delle scorie, chi difende il nucleare non è credibile». La risposta è giunta da Marchesi, secondo il quale bisognerebbe andare oltre le ideologie: «Il popolo ha preso una decisione che è va rispettata. Ma a cinque anni dalla votazione ci rendiamo conto che abbiamo un problema di approvvigionamento. Il tema è talmente complesso che sarebbe bene tornare sulla questione: non per dire subito sì o no al nucleare, ma per non precluderci una tecnologia che potrebbe dare nei prossimi decenni una risposta».

©CdT.ch - Riproduzione riservata