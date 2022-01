Come fare quadrare i conti pubblici? C’è chi vuole prendere in mano le forbici e chi mira a prelevare un po’ di più dalle tasche dei cittadini. Oggi occorre prudenza o coraggio? La discussione sui conti pubblici è un momento importante, il più delle volte però effimero. Alla fine cosa rimane al cittadino? Qual è l’effetto pratico di ore di dibattito anche acceso? Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne parlerà a La domenica del Corriere (dalle 19 su Teleticino) con i suoi ospiti: Christian Vitta, direttore DFE; Michele Guerra, parlamentare Lega; Fiorenzo Dadò, presidente PPD e Ivo Durisch, capogruppo PS. I conti del 2022 saranno in rosso, ma soprattutto si tratta di un preventivo insipido, senza misure. Ma la battaglia è sempre all’orizzonte. Alla fine dei conti oggi occorre prudenza o coraggio? È tempo di prendere in mano le forbici? In Ticino abbiamo uno Stato ingordo e cittadini viziati?