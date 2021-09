Fari accesi sulle valute

Dopo alcune oscillazioni, il rapporto tra euro e dollaro è ora più o meno agli stessi livelli di un anno fa. Il franco dal canto suo ha un rapporto con queste due monete principali che pure non è lontano da quello di dodici mesi fa. La Banca nazionale svizzera dunque da un lato è riuscita a frenare il franco, ma dall’altro non è riuscita a indebolire la moneta elvetica, che la stessa BNS indica da tempo come troppo forte.