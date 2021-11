Le Borse rimangono a livelli elevati. Se da un lato timori di un’inflazione più alta del previsto sono presenti sui mercati, dall’altro questi sono spinti da una crescita economica che nel complesso è ancora buona e dai risultati delle imprese quotate, in molti casi positivi. Quali previsioni si possono fare ora per i listini azionari? In campo valutario il dollaro USA sta riacquistando terreno e il franco svizzero si sta ulteriormente rafforzando. Qual è lo scenario a questo punto per queste e per altre valute principali? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30.