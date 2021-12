L’ultima puntata del 2021 de La domenica del Corriere sarà di commento e bilancio ai fatti dell’anno agli sgoccioli. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti dalle 19 su Teleticino passerà in rassegna i fatti salienti, come la pandemia, ma non solo. Anche le votazioni che hanno segnato la nostra epoca: dal no alla Legge sul CO2, al sì al Matrimonio per tutti, fino al via libera popolare al Polo sportivo e degli eventi di Lugano. In studio quattro ospiti: Laura Riget, copresidente PS; Natalia Ferrara, parlamentare PLR; Maurizio Agustoni, capogruppo PPD e Alain Bühler, vicepresidente UDC Ticino.