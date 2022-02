La transizione nel campo dell’energia è iniziata, la prospettiva è di minori quote di fonti fossili e di maggiori quote di fonti rinnovabili. Ma il processo è di lungo periodo e nel frattempo c’è ora una sostenuta richiesta sia delle une sia delle altre, con prezzi più alti e maggior inflazione. Quale sarà l’andamento nei prossimi mesi delle quotazioni del petrolio e di altre fonti tradizionali da una parte e delle fonti rinnovabili dall’altra? Come si riflette la questione energia sulle Borse? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Tocchio di Kairos e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.