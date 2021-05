I conti in tasca a chi ci governa

BELLINZONA

Nella puntata de «La domenica del Corriere» di stasera i due sfidanti per la poltrona di sindaco della capitale Mario Branda e Simone Gianini si sono messi a nudo svelando le loro passioni e i loro hobby ma non solo - Un’occasione per conoscere un po’ più da vicino non solo i politici ma anche gli uomini e la loro ironia