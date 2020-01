I due presidenti e i due capigruppo, come detto, si sono poi confrontati sui temi d’attualità. Uno su tutti: l’accordo politico trovato in Governo sulle riforme (si veda la scheda a fianco). E proprio sulla riforma fiscale, Durisch è tornato a commentare la raccolta firme per il referendum che verosimilmente non raggiungerà quota 7.000 sottoscrizioni: «Le difficoltà sono state due. Da una parte è sempre più difficile per tutti i partiti raccogliere firme. Dall’altra raccogliere a Lugano firme per tre referendum allo stesso momento non ha certo aiutato». Ma Durisch non ha mancato di evocare anche il meteo: «La pioggia non è stata d’aiuto. Abbiamo dovuto andare in giro con la cartellina e non sempre siamo riusciti a organizzare un tavolo, dove i cittadini possono firmare tre volte in un colpo». Incalzati da Righinetti sulle responsabilità di essere partiti di Governo, gli altri tre ospiti non hanno mancato di criticare i socialisti per non aver sostenuto la riforma fiscale. Come conseguenza, ha affermato Foletti, «per la riforma della scuola non credo che tutto andrà liscio». Caprara dal canto suo ha criticato un certo «atteggiamento ostruzionista» da parte di alcuni partiti, che non giova ai lavori parlamentari, anche perché «nessun partito ha la maggioranza per portare avanti proposte da solo». Dadò ha evidenziato che «l’autonomia dei partiti deve esserci» e Durisch, rispondendo ai colleghi, ha sottolineato che in altri casi, come per il salario minimo, anche il PS si è dimostrato collegiale con gli altri partiti.