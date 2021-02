Dibattere del divieto della dissimulazione del viso per noi ticinesi è un po’ come un ritorno al passato. Alla votazione del settembre del 2013 che, con un plebiscito (65,4%) ha accolto l’iniziativa contro il Burqua. Il 7 marzo voteremo a livello nazionale. Il Ticino farà scuola? Eppure oggi, causa pandemia, copriamo bocca e naso. A La domenica del Corriere, su Teleticino dalle 19, il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti mette a confronto favorevoli e contrari alla discussa iniziativa. Sul fronte dei favorevoli il presidente dell’UDC Marco Chiesa e il consigliere nazionale del PPD Marco Romano. A difendere il no al divieto in tutta la Svizzera saranno il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli e la co-presidente del Coordinamento delle donne della sinistra Nancy Lunghi.