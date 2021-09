Il Chiesa al centro

Da oltre un anno il ticinese Marco Chiesa è alla testa dell’UDC, il primo partito a livello nazionale. Quanto è stato intenso, quanto complicato questo periodo essendo sempre sotto la luce dei riflettori e in prima linea? Sarà solo uno degli spunti della chiacchierata tra il politico e il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti dalle 19 (replica alle 22) a La domenica del Corriere su Teleticino. Con Chiesa verrà poi affrontato il tema coronavirus, dato che il suo partito è il più critico e il più scettico sulla linea adottata dal Consiglio federale, in particolare alla luce dell’estensione del Green pass. Ma Chiesa è anche consigliere agli Stati, un traguardo raggiunto nel 2019, ma ora tutti pensano già al 2023 nulla può essere scontato, gli equilibri mutano in fretta e una rielezione può essere più complicata di un’elezione. Oggi i suoi interessi sono soprattutto oltre San Gottardo, ma ogni tanto non manca di fare l’occhiolino al suo Ticino, alla sua Lugano. In mezzo a tutto c’è anche la Lega e lui con il vertice di via Monte Boglia non ha mai avuto rapporti particolarmente buoni.