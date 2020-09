L’ingerenza dello Stato nella politica familiare, la portata economica, la posizione del datore di lavoro e il ruolo mamma-papà sono solo alcuni degli aspetti di contorno legati al congedo paternità, tema affrontato nella puntata de La domenica del Corriere in vista della votazione federale del prossimo 27 settembre. A confrontarsi - ospiti di Gianni Righinetti - per il fronte dei favorevoli sono stati il vicepresidente del PPD Giorgio Fonio, il deputato del PLR Nicola Pini, mentre per quello dei contrari il commerciante Bruno Balmelli e il deputato dell’UDC Paolo Pamini.

Divergenze alla base

Dopo aver elencato i concetti cardine alla base del congedo parentale, i duellanti riuniti al tavolo del confronto hanno difeso a spada tratta le rispettive posizioni. A cominciare da Fonio che considera le due settimane un «piccolo passo per la riorganizzazione del concetto di politica familiare nel nostro Paese». Di tutt’altra opinione Balmelli, che si oppone partendo dal presupposto «se si vuole costruire una famiglia bisogna assumersi le proprie responsabilità, per questo motivo quando ho avuto bisogno di prendermi del tempo da dedicare ai miei figli ho rinunciato a parte delle mie vacanze». Per Balmelli, in estrema sintesi, il congedo parentale non è un problema collettivo, ma personale.

Per il liberale radicale Pini, invece, si è cercato di mettere sulla bilancia «la libertà di lavorare e di avere dei figli» e «la responsabilità verso un concetto di famiglia che si è evoluto insieme al ruolo dei rispettivi genitori». Un tassello, questo, importante che «può andare a ridefinire l’equilibrio tra libertà e responsabilità sia sociale che professionale». «Abbiamo un problema e ne creiamo un altro» è invece la visione del democentrista Pamini, che non si dice contrario al congedo paternità, tuttavia lo considera «una forma di politica del personale che serve ad attirare determinati tipi di dipendenti con la volontà di avere una famiglia».

Figli e lavoro, che fare?

Il dibattito si è poi spostato sulla realtà concreta dei fatti, ovvero la possibilità per un datore di lavoro di essere disincentivato ad assumere un dipendente perché in procinto di avere una famiglia. Per Fonio, la scelta di creare una famiglia «non pregiudica l’assunzione», piuttosto «bisognerebbe sollevare il tema dell’uguaglianza – rileva il sindacalista – perché queste dinamiche sono le stesse che per anni hanno vissuto le donne al momento dell’introduzione del congedo di maternità e che oggi più nessuno mette in discussione». Questa proposta, se accettata, per Fonio andrebbe a scardinare la concezione culturale che oggi vede ancora «la donna a casa ad accudire i figli e a rinunciare al posto di lavoro». Sollecitato da Righinetti, Balmelli lancia una frecciatina alla sfera politica, colpevole di «fare baccano su una regola che non ha senso». La quadratura del cerchio, secondo il commerciante, è da trovare «nella qualifica di essere genitori e, soprattutto, responsabili, non in una regola di 10 giorni».

Di soldi e problemi concreti

È stato stimato che, se la proposta del congedo paternità dovesse essere accolta dal popolo, il costo si aggirerebbe intorno ai 230 milioni annui (prevalentemente a carico di dipendenti e datori di lavoro tramite un aumento delle IPG). Una cifra, questa, considerata come un altro «balzello» da Balmelli. Piuttosto, «bisognerebbe lasciare il fattore umano nella società per responsabilizzare la gente». Per il commerciante, non è un congedo di dieci giorni che risolve la problematica, bensì «un metodo di tassazione che aiuti la famiglia e gratifichi l’unione di due persone». In estrema sintesi, secondo Balmelli sarebbe molto più importante «risolvere un problema economico di questo tipo e, di conseguenza, che generi un risparmio consistente, piuttosto che focalizzarsi su questi dieci giorni». Per Pamini, invece, questa cifra è «una goccia nel mare del budget confederale, perché se è veramente il primo passo verso qualcosa di più grande, quei 230 milioni annui forse rapidamente supereranno il miliardo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata