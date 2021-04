La puntata odierna de La domenica del Corriere sarà dedicata al mondo della Giustizia con un’ampia intervista al procuratore generale Andrea Pagani. L’appuntamento, come di consueto, è alle 19 (minuto più minuto meno) su Teleticino con il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti (per l’occasione affiancato dal caporedattore del CdT John Robbiani) che intervisterà Pagani su molti temi. Dalla situazione a Palazzo dopo la crisi per la sfiducia nei confronti di 5 pp in carica da parte del Consiglio della magistratura, alle truffe COVID con alcuni dossier aperti, passando per i suoi rapporti con il mondo della politica e la questione irrisolta delle nomine nonché la pubblicazione o meno dei nomi di persone inquisite o finite nelle maglie della Giustizia. Fare, non fare (o quando è perché fare o non fare) un nome? Un tema che mette in difficoltà i giornalisti e interroga i cittadini che vedono dietro certe scelte puntuali disparità di trattamento.