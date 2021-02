Ma qual è, allora, il vero ruolo del sindaco? È veramente slegato dal suo partito? È più un punto di riferimento o un parafulmine? E, soprattutto, cosa lo spinge a ricoprire questa carica?, ha chiesto Righinetti ai suoi ospiti. «Un pochino ti spogli dei panni del tuo partito», ha confermato Borradori. «Devi entrare in contatto e dialogare con tutti e dare delle risposte alle persone non ha colore partitico». Nessun dubbio per Scherrer: «L’ascolto dei nostri cittadini e la comprensione ci indicano la rotta da seguire. Il nostro è il ruolo più bello in ambito politico proprio per il contato con le persone». Dal canto suo Branda ha riconosciuto che l’incarico che si assume è quello di essere il sindaco di tutta la città». «Sia all’interno dell’Esecutivo sia tra la popolazione mi sono trovato a mio agio», ha osservato Cavadini. «In Municipio si tende a cercare il consenso e abbiamo trovato un buon collante pur essendoci rinnovati per quattro settimi». Bruno Arrigoni ha ricordato che quello del sindaco «è un ruolo che ti prende tutto il giorno», ma il fatto che la gente «ti fermi per strada per chiedere un consiglio o per parlare è qualcosa di positivo».

Inutile negarlo: lo sguardo di tutti e cinque gli uscenti è rivolto al 18 aprile. Il giorno della verità, anche se gli effetti del virus potrebbero ripercuotersi anche sullo spoglio delle schede, come peraltro ammesso dal presidente del Governo Norman Gobbi in Parlamento. Insomma, per attendere i risultati bisognerà probabilmente attendere, allungando così i tempi di una campagna elettorale più lenta, distaccata e, forse, più social. Esigenze della pandemia, appunto. Ma tutti e cinque gli ospiti ritengono che la popolazione seguirà con interesse i temi che verranno dibattuti, anche se in forme diverse. Ma che scenario si aspettano gli uscenti? Il «cadreghino» trema?, li ha punzecchiati Righinetti. Nessuno dei suoi ospiti si è sbottonato molto, rimettendosi al giudizio degli elettori. Scherrer ha ammesso che «la concorrenza con tante persone valide è stimolante». E sul futuro: «Ho l’entusiasmo per fare ancora tre anni a pieno ritmo, poi vedremo». Dal canto suo Arrigoni ha ribadito di credere nel lavoro e nell’impegno: «I risultati arriveranno». Sul possibile «sorpasso» leghista, invece, «saranno i cittadini a decidere». A Mendrisio, la missione di Cavadini è riconfermare il sindacato. Certo, «la situazione è difficile da interpretare e le elezioni potrebbero chiarire meglio le idee per quanto riguarda gli equilibri politici». Nella capitale, uno degli interrogativi in casa PS riguarda il futuro di Branda: sarà davvero l’ultima legislatura, magari in vista della corsa all’Esecutivo cantonale per il dopo-Manuele Bertoli? «Mi concentro su questa campagna elettorale, quello che accadrà dopo lo vedremo», ha glissato. Un interrogativo simile, ma in casa della Lega, vale anche per Borradori: sarà il suo ultimo triennio alla guida di Lugano, come già ventilato dal diretto interessato? «Per questo sono stato rimproverato da più di una persona (ride, ndr), diciamo che non confermo e non smentisco». Infine, una battuta sul ritorno sulla scena politica di Filippo Lombardi: «La sua entrata in Municipio è possibile e probabile. D’altronde, Lugano è terra effervescente».