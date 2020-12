L’anno che è stato e quello che verrà

L’anno della pandemia è agli sgoccioli, ma quello nuovo si presenta già con molte incognite e incertezze. È tempo di bilanci e di valutazioni su alcuni temi che hanno contraddistinto i mesi passati: le scintille sul profondo rosso del Cantone, la tassa di collegamento, il tunnel del Monte Ceneri e le tensioni in Procura. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a La domenica del Corriere ospiterà Alessandro Speziali (presidente PLR), Maurizio Agustoni (capogruppo PPD), Michele Guerra (parlamentare Lega) e Fabrizio Sirica (co-presidente PS). In collegamento via Skype Samantha Bourgoin (parlamentare Verdi) e Tamara Merlo (parlamentare Più donne). Appuntamento alle 19.05 su Teleticino.