L’Italia e la palla negli spogliatoi

Metafore calcistiche, qualche critica e tanti interrogativi. A «La domenica del Corriere», moderati da Gianni Righinetti, si sono confrontati il presidente del Governo Christian Vitta e il consigliere agli Stati dell’UDC Marco Chiesa. Al centro dell’attenzione della puntata che andrà in onda questa sera dalle 20.30 su TeleTicino l’Accordo sui frontalieri e i rapporti Svizzera-Italia. A partire dalla recente decisione dell’Esecutivo di commissionare uno studio a Lucerna per capire quali sarebbero gli effetti pratici di una disdetta unilaterale dell’Accordo sui frontalieri che risale al 1974. Un tema sul quale ha parlato anche il consigliere federale Ignazio Cassis: «La palla è nel campo del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, stiamo attendendo proposte». Secca e ironica la replica di Chiesa: «Ho l’impressione che l’Italia abbia dimenticato la palla nello spogliatoio dopo aver ottenuto quanto voleva». Vitta ha difeso la decisione di commissionare uno studio e attende fiducioso (ma senza illudersi) quello che accadrà. Vitta che non mancherà di esprimersi sullo stato di salute del PLR in vista delle elezioni comunali del prossimo 5 aprile.