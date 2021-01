L’onda che spacca il Paese

Da domani, lunedì 18 gennaio, e per sei settimane la Svizzera entrerà in una fase di chiusura di molte attività. Non avremo lo spettrale Ticino conosciuto la scorsa primavera, ma un’intera nazione rallentata a fronte di una popolazione affaticata e confusa da troppi mesi di tira e molla che ha generato divisioni e tensioni. Vien da dire che anche la Svizzera è come gli altri Paesi, il virus non guarda in faccia a nessuno. Ci saranno aiuti, chiamiamoli «risarcimento danni». La questione è seria a livello epidemiologico ma anche economico e sociale. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a La domenica del Corriere (dalle 19 su Teleticino) ospita Andreas Cerny (direttore Epatocentro Ticino), Giangiorgio Gargantini (segretario regionale UNIA), Fabio Regazzi (presidente USAM), Bruno Balmelli (commerciante) e in collegamento Skype Marco Chiesa (presidente UDC) e Norman Gobbi (presidente del Consiglio di Stato).