I temi caldi per la città momo sono stati il comparto Valera, pronto ad essere riqualificato ma sul quale grava una richiesta di indennizzo di oltre 124 milioni di franchi inoltrata dai proprietari di alcuni terreni che dovrebbero cambiare destinazione d’uso. Entrambi gli ospiti in studio hanno ribadito che si tratta in primis di una «grande opportunità» e non di una «grana», nonostante la spada di Damocle che pende sul Comune. Egualmente discusso è lo stato del fondovalle di Mendrisio, da alcuni definito «una piccola Las Vegas» per le numerose luci visibili nelle ore serali. Un paragone «forse un po’ esagerato» secondo Cavadini, ma non del tutto azzardato per Crivelli Barella secondo cui, soprattutto di giorno, il panorama è «devastante». La discussione ha toccato anche temi altrettanto scottanti come le finanze cittadine e le aggregazioni. A questo proposito, Crivelli-Barella ha affermato che «Mendrisio è la città più brutta del Ticino, ma dove si vive meglio» e per questo, se si vuole espandere, deve restare la città di sempre. A tener banco è stata anche la recente ammonizione del municipale socialista Giorgio Comi da parte della Sezione enti locali. Senza dimenticare, ovviamente, mobilità e traffico, due problematiche molto sentite nel Mendrisiotto.