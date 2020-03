Le elezioni comunali del 5 aprile si avvicinano e continuano gli incontri de «Il duello» su TeleTicino. Questa sera alle 20.30 ospiti di Gianni Righinetti a «La domenica del Corriere» il primo tandem sarà composto dal sindaco di Locarno Alain Scherrer (PLR) e il neoeletto alla copresidenza del partito socialista Fabrizio Sirica, in lizza anche per il Municipio con la lista «Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente». Tanti i temi messi sul tavolo che toccano la sensibilità dei locarnesi, a cominciare dalla tanto discussa aggregazione della città sul Verbano, definita come «fanalino di coda del Ticino» dal consigliere di Stato Norman Gobbi, passando inevitabilmente dalla visione di «città Ticino», un’occasione per Locarno di avvicinarsi agli altri poli del cantone grazie alla futura rivoluzione del trasporto pubblico. Botta e risposta tra il sindaco e il candidato socialista anche sulla pedonalizzazione del centro cittadino, puntare sulla tradizione o innovare per attrarre? E ancora sulla privatizzazione degli asili nido, oltre alla presentazione delle proprie ricette per rilanciare la Città.