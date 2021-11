La guerra del green pass

Sì o no alla legge Covid-19? L’ultima parola l’avranno i cittadini, chiamati ad esprimersi in votazione popolare il prossimo 28 novembre. Molti sono i temi disciplinati dalla normativa, ma in sostanza la partita si gioca sul green pass, il certificato Covid-19. Siamo al «dentro» o «fuori» e gli animi sono accesi a livello popolare e anche politico. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a La domenica del Corriere (alle 19 e replica alle 22 su Teleticino) Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC; Marco Romano, consigliere nazionale PPD; Sergio Morandi, Amici della Costituzione e Bruno Storni, consigliere nazionale PS.