Smentendo tutte le previsioni negative, le Borse hanno mantenuto una chiara tendenza al rialzo. Al di là di alcuni temporanei ribassi, i listini azionari dal marzo dell’anno scorso – dopo la caduta causata dalla prima ondata di pandemia - hanno continuato a viaggiare a buona velocità e restano ora in alto. Alcune Borse sono a livelli da record, altre no ma sono comunque salite, nel complesso l’avanzata degli indici è stata netta. Qual è il quadro attuale dei listini maggiori, quali prospettive ci sono per i prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.