La presidenza dell’UDC, la pandemia, i rapporti con la Lega e la sua amata Lugano alla quale, fondamentalmente, fa sempre l’occhiolino. A La domenica del Corriere il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ha ospitato il numero uno dell’UDC Marco Chiesa, per un’intervista. Partendo, appunto, dal primo anno alla testa del primo partito nazionale, carica assunta perché nessuno era interessato: «Constato che anche per la guida del PLR non c’è la fila. Ma si deve sapere che prima di accettare ci ho dovuto pensare parecchio, poi ho trovato il sostegno delle sezioni. Respingo la visione per la quale io sarei stato una scelta di ripiego. I fatti dicono che le cose sono andate diversamente. Gli svizzerotedeschi sono abituati a pesarti. Poi quando hai la loro fiducia questa è autentica» ha detto Chiesa. Righinetti ha poi affrontato il capitolo della famiglia Blocher e in particolare della guida politica impersonata da Christoph. Molti hanno romanzato sui vostri rapporti, oltre a dire che lei sarebbe il suo yes man. Come commenta? «Mi viene da sorridere, non la pensiamo sempre allo stesso modo. Ma non mi disturba essere accostato a lui, è successo a tutti i miei predecessori e tutti sono stati dipinti come sudditi. La verità è che lui c’è, ma non impone. Sul CO2 e sulle iniziative agrarie ad esempio non è mai intervenuto. È vero che quello che dice fa sempre discutere, ma non interviene mai per correggere la linea». E quella sul CO2 per Chiesa è stata «la vittoria più bella. Siamo riusciti a mettere in evidenza che quella legge avrebbe penalizzato le periferie e chi deve usare l’auto. Fondare l’ecologia sulle tasse è sbagliato. Oggi constato che il Consiglio federale sta correggendo la rotta. E se siamo qui è un po’ grazie a noi. Ma citerei anche un altro momento topico: vedere Guy Parmelin andare a Bruxelles dire a Ursula von der Leyen che la Svizzera non era d’accordo con il contratto capestro dell’Accordo quadro è stata la conferma che il Consiglio federale ha ascoltato le critiche dell’UDC».