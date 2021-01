La mano di Berna e quella del Ticino

Le regole per i cosiddetti “casi di rigore” sbarcano in Gran Consiglio. Il Ticino si prepara a una valanga di richieste da parte di chi subirà un forte danno dallo stop imposto causa pandemia. La Svizzera è pronta a versare molti milioni quale risarcimento danni (non chiamiamoli aiuti) e l’incertezza regna sovrana. Ma c’è almeno un altro tema che interroga i cittadini, lo scenario del passaporto vaccinale: una follia o ragionevole mossa nell’interesse di tutti? A La domenica del Corriere il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ospiterà in studio il presidente del PLR Alessandro Speziali e quello del PLR Fiorenzo Dadò in quello che sarà il primo incontro e confronto pubblico tra i due. In collegamento Skype, sempre nella puntata che andrà in onda su Teleticino alle 19, il capogruppo dei Verdi Nicola Schoenenberger, quello del PS Ivo Durisch e il parlamentare della Lega Michele Guerra. Insomma: politica, se ci sei, batti un colpo.