A Cornaredo svettano le modine e i palloncini rossi, ma per ora non c’è nulla da festeggiare. Il Polo sportivo e degli eventi (PSE) sta infiammando gli animi come pochi dossier sono riusciti a fare nella città faro del Cantone. Una città che necessita di un nuovo stadio, pena la scomparsa del Football club Lugano, ma non ha la forza finanziaria per fare tutto da sola. Da qui l’accordo con un gruppo privato (il gruppo HRS) che costruirà anche edifici, in particolare le due torri della discordia, due occhi che osserveranno da nord la città di domani.