La scuola dopo Bertoli

La scuola sarà protagonista della puntata de «La domenica del Corriere» che andrà in onda su Teleticino alle 19. Molti saranno i temi che Gianni Righinetti sottoporrà ai suoi ospiti. In studio ci saranno Manuele Bertoli (direttore del DECS), Giuseppe Sergi (insegnante e coordinatore MPS), Gianluca D'Ettorre (presidente OCST docenti) e Fabio Camponovo (presidente Movimento della scuola). In partenza varrà fatto il punto sulla scuola nell’era del coronavirus, alla luce dell’aumento dei casi di contagio in tutta la Svizzera: cosa fare per la scuola? Occorrono misure più drastiche?