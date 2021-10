La società spaccata

Quelli che stiamo affrontando sono giorni particolari di un lungo periodo molto particolare. Il coronavirus è sempre tra di noi e anche i molti pensieri generati dalla pandemia. La società è spaccata e la votazione che affronteremo a fine novembre sulla Legge COVID lo dimostra in maniera inequivocabile: lo scontro del vaccino e del green pass non cesserà presto. Ma questa volta non sarà confronto acceso tra favorevoli e contrari. Abbassiamo i toni, vogliamo riflettere, vogliamo capire. A La domenica del Corriere (alle 19 con replica alle 22 su Teleticino) il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ospita Graziano Martignoni, psichiatra; Gabriella Bianchi Micheli, psicologa e psicoterapeuta FSP; don Gianfranco Feliciani, arciprete di Chiasso.