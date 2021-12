Molte economie stanno chiudendo il 2021 con un ritmo di crescita ancora di buon livello. Le strettoie nelle catene di rifornimento e i rincari hanno sin qui frenato poco la crescita mondiale. Le Borse principali dal canto loro hanno nella buona crescita economica un fattore di supporto. I listini azionari stanno ora registrando alcune oscillazioni soprattutto a causa dei timori sulla pandemia, ma restano nel complesso a livelli elevati. Quale andamento si può a questo punto prevedere per le Borse nei prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.