Sarà con ogni probabilità la campagna elettorale più insolita della storia recente. Complice la pandemia, i candidati alle elezioni comunali non avranno dalla loro parte gli aperitivi conditi dalle strette di mano e dovranno dar prova di originalità per convincere gli elettori a porre la crocetta «al posto giusto». Ad ogni modo, con il termine per presentare le liste dei candidati che scade questa sera, la campagna sta entrando nel vivo. In questo senso, un metaforico aperitivo è stato offerto a La domenica del Corriere dove, ospiti del vicedirettore Gianni Righinetti, erano presenti il municipale di Lugano Lorenzo Quadri, il vicepresidente del PPD Giorgio Fonio, il co-presidente del PS Fabrizio Sirica, il granconsigliere Fabio Käppeli (PLR) e il politologo dell’Università di Losanna Andrea Pilotti. E malgrado la campagna sarà parecchio insolita, i temi sul tavolo della politica comunale non mancheranno di certo. A cominciare dalla pandemia e dalla sua gestione da parte di Berna, che sin dalle prime battute della trasmissione è stata criticata da Quadri: «Il mio giudizio è chiaramente negativo. Non credo che riducendo la popolazione in miseria si promuova la salute pubblica. Gli effetti collaterali negativi della pandemia non sono stati tenuti in debita considerazione dal Consiglio federale. Senza dimenticare il flop della campagna vaccinale». Guardando alle recenti dichiarazioni di Berset, Quadri ha rimarcato che voler prolungare le misure restrittive sarebbe «inaccettabile». Anzi, occorrerebbe «iniziare prima con gli allentamenti». Una posizione non condivisa da Sirica, secondo il quale a essere catastrofica non è la gestione di Berna, bensì «la perdita di vite umane», e iniziare ora a riaprire tutto «significherebbe avere altre vittime». Dal canto suo Käppeli ha evidenziato la stanchezza mentale che sta emergendo in questa seconda ondata: «Alla popolazione serve ora un orizzonte per poter guardare oltre. Ma il Consiglio federale al momento non dà nessuna prospettiva». Una crescente difficoltà sul piano mentale sottolineata anche da Fonio, che ha voluto ricordare il compito della politica di «accompagnare» e «dare una speranza» alla popolazione in questo difficile momento. Fonio ha poi sollevato il tema del federalismo, auspicando che ora sia data maggiore possibilità ai Cantoni di prendere decisioni. Sul confronto tra Cantoni e Confederazione è poi intervenuto Pilotti: «Per il federalismo è stato uno stress test. Dopo una prima fase un po’ esitante ha dato prova di adattamento». Riguardo alla pandemia, il vicedirettore del Corriere del Ticino ha poi sollecitato gli ospiti su un tema molto sentito: la scuola. Su questo punto, senza eccezioni, tutti d’accordo: una seconda chiusura sarebbe insostenibile.