Stesso canale, stesso giorno, nuovo orario e nuovo studio. La domenica del Corriere, il dibattito televisivo che fa il punto sulla settimana trascorsa e getta lo sguardo a quella successiva, riparte nel week end. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti vi intratterrà ogni domenica dalle 19.05 su Teleticino con i suoi ospiti in studio e qualche collegamento all’esterno per arricchire il dibattito in studio. La prima puntata sarà sulla votazione delle votazioni, il tema della Libera circolazione, sulla base di un’iniziativa dell’UDC che non ammette mezze misure. Siamo ormai al “dentro o fuori”, con il Ticino che sul tema degli Accordi bilaterali è sempre protagonista, non sempre in linea con il resto della Svizzera. Ma nel 2014, a dire sì all’iniziativa per un “No all’immigrazione di massa” era stato il popolo svizzero nella misura del 50,3%. Un dibattito che promette di essere acceso: a difendere l’iniziativa saranno il presidente e consigliere nazionale dell’UDC Piero Marchesi e il consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri. Sul fronte del contrari Natalia Ferrara, parlamentare PLR e il deputato del PS Nicola Corti.