La nostra scuola Media è di buon livello? L’interrogativo s’impone alla luce del dibattito che si sta facendo sempre più acceso sulla questione dei livelli a e b. Il progetto del DECS è sul tavolo, la consultazione agli sgoccioli, ma in realtà i giochi sembrano già fatti e il finanziamento della riforma è già nero su bianco sul Preventivo 2022. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne discute con i suoi ospiti a La domenica del Corriere (dalle 19 su TeleTicino). In studio Tamara Merlo, parlamentare Più donne; Daniela Pugno Ghirlanda, parlamentare PS; Sergio Morisoli, capogruppo UDC e Alessandro Speziali, presidente PLR. A fare da sfondo per la puntata sarà l’intervista sui punti centrali del progetto e sui dissidi d’ordine politico realizzata con il consigliere di Stato e direttore del DECS Manuele Bertoli.