Mille sfide e il «centro» ai ferri corti

I rapporti tra i vertici cantonali di PLR e PPD si fanno sempre più tesi e dopo il «caso» dell’elezione della seconda vice presidente del Gran Consiglio, tra i due presidenti (Fiorenzo Dadò per il PPD e Alessandro Speziali per il PLR) non corre certo buon sangue. L’ultima dimostrazione di questa tensione è andata in scena a La Domenica del Corriere, dove ospiti di Gianni Righinetti erano presenti proprio Dadò e Speziali assieme a Fabrizio Sirica (co-presidente del PS) e Sabrina Aldi (vice capogruppo della Lega). Ma al di là della recente diatriba avvenuta in Parlamento, come detto da Dadò nelle prime battute della trasmissione, «a dividere i partiti sono problemi di altra natura» e riguardano la mancata «intesa sui temi». E i temi messi sul tavolo non sono mancati: dalle finanze cantonali che soffrono fino al problema del calo demografico. Su questo ultimo aspetto, Dadò (che ha messo pure sul piatto un piano da mezzo miliardo per spronare l’economia nel post-pandemia) ha attaccato il PLR: «Sul discorso della famiglia siete ostruzionisti». «Va bene aprire i negozi una domenica in più, ma che ci siano i soldi nelle tasche dei cittadini. Perché se uno può solo andare a vedere le vetrine, possiamo anche aprire tutte le domeniche che vogliamo». Pronta la replica di Speziali: «Si possono anche fare annunci da mezzo miliardo. Ma dietro bisogna avere dei progetti concreti».