Lunedì tornerà a riunirsi il Gran Consiglio, e sarà la terza sessione extra muros al Palazzo dei congressi di Lugano. In vista dell’impegnativa quattro giorni a La domenica del Corriere Gianni Righinetti ospiterà i rappresentanti dei quattro partiti di Governo, Alessandra Gianella (capogruppo PLR), Maurizio Agustoni (capogruppo PPD), Michele Foletti (capogruppo Lega) e Fabrizio Sirica (co-presidente PS). In collegamento Skype Matteo Pronzini (deputato MpS). Ad accendere il dibattuto saranno diversi temi: lo tsunami sulle finanze provocato dal coronavirus e dal lockdown, ma anche la bufera scoppiata sulla Procura alla luce di un rapporto di fuoco su cinque procuratori pubblici in carica e la questione del rinnovo dei permessi. Ciliegina sulla torta è previsto il voto sulla Commissione parlamentare d’inchiesta a carico dell’ex funzionario del DSS condannato per coazione sessuale all’inizio del 2019.