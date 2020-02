Le elezioni si avvicinano a grandi passi e anche a Chiasso si scaldano i motori in vista del rinnovo dei poteri comunali. Ospiti di Gianni Righinetti, due candidati di spicco della cittadina di confine hanno duellato ieri sera a La domenica del Corriere: il sindaco Bruno Arrigoni che cerca la riconferma e la municipale Roberta Pantani che non ha nascosto di puntare a un ottimo risultato.

Il duello fra i due candidati è iniziato con un tema che molto a fatto discutere in questa legislatura: l’aggregazione tra i Comuni del basso mendrisiotto. Sul tema Pantani ha dichiarato che «si tratterà dell’argomento principale della prossima legislatura. Soprattutto perché essere un Comune più grande permetterebbe a Chiasso di essere un interlocutore più ascoltato dal Cantone». Secondo Pantani nella legislatura che si sta chiudendo «è mancato un po’ di coraggio da parte dei sindaci di alcuni Comuni» e «sarebbe stato bello fare una votazione consultiva per sapere cosa pensa la popolazione di questa possibilità». Arrigoni dal canto suo ha ricordato che «lo studio del Cantone arrivato ad inizio legislatura nel quale si prevedeva un Comune unico per il mendrisiotto, è forse stato utilizzato come una scusa da alcuni sindaci della regione per non muoversi». Detto ciò, il sindaco ha auspicato che dopo le elezioni il dossier si possa sbloccare, anche perché «si tratta di un progetto che andrà a beneficio delle nuove generazioni».