Nel ring della politica questa volta ci saranno i presidenti dei due partiti di centro, quelle forze che un tempo «dettavano legge»: difficilmente in Ticino si accendeva il semaforo verde se non c’era il loro assenso. I tempi sono cambiati e da anni le forze centriste soffrono per la polarizzazione del confronto che, talvolta, li spiazza. Sarà l’occasione per un confronto sui temi più caldi del momento: tra l’altro riporteremo alla luce alcune dichiarazioni ad effetto, il duello sulla magistratura, il giudizio sulla gestione della pandemia. A La domenica del Corriere, dalle 19 su Teleticino, il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ospiterà il presidente del PPD Fiorenzo Dadò e quello del PLR Alessandro Speziali. In collegamento anche il politologo Oscar Mazzoleni.