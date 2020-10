Il Ticino è ai piedi della scala, e forse anche un po’ più sotto. Le finanze cantonali, tornate a sorridere dal 2017 dopo una manovra che aveva fatto leva soprattutto sulle nuove entrate, fanno registrare cifre da profondo rosso per i prossimi anni. È l’effetto dello tsunami da coronavirus che ha generato una crisi sanitaria, economica e sociale. Risollevarsi non sarà né facile né immediato. Dalle 19.05 Gianni Righinetti modererà il dibattito de «La domenica del Corriere» su Teleticino. In studio Christian Vitta, direttore del DFE; Sergio Morisoli, capogruppo UDC; Amalia Mirante, economista e Maurizio Agustoni, capogruppo PPD. In collegamento via Skype Michele Guerra, parlamentare della Lega.