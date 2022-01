Dopo un 2021 caratterizzato dal rialzo, le Borse in questo primo mese del 2022 hanno registrato alcuni ribassi. Il bilancio dell’ultimo anno resta positivo, ma la volatilità è cresciuta nelle ultime settimane. Sta cambiando il vento o è solo una correzione temporanea per i listini azionari? In campo valutario il dollaro USA in questi giorni è tornato a salire, dopo aver lasciato in precedenza qualche frazione all’euro. Il franco dal canto suo resta a livelli elevati. Quali sono ora le prospettive per le monete maggiori? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.