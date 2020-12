Siamo in dicembre, il mese che aiuta un po’ tutti a fare quadrare i conti dell’anno. Ma quest’anno, causa pandemia, i conti non tornano. Soffrono gli imprenditori, i ristoratori, come pure le agenzie di viaggio. E pure ogni genere di commercio. Berna nel pieno della prima ondata ha dato una mano un po’ a tutti per superare il lockdown, ma questi spesso non sono sufficienti. Non ci resta che dire «Buon Natale e felice anno nuovo»?