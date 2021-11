Sulla quotazione attuale dell’oro ci sono pareri diversi tra gli investitori. Per una parte il prezzo del metallo giallo ora è adeguato, considerando il contesto economico e finanziario. Per un’altra parte invece il prezzo dell’oro è inferiore al livello che potrebbe o dovrebbe in una fase come questa, caratterizzata anche da un aumento dell’inflazione. Come va valutata la situazione attuale del metallo giallo e quali sono le prospettive per la sua quotazione? E qual è il quadro per altri metalli preziosi? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Stefano Ambrogi di Julius Bär e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.