I listini azionari principali rimangono a livelli elevati, nonostante alcune oscillazioni in queste ultime settimane. Tra gli operatori ci sono timori legati all’aumento dell’inflazione e ai tempi e ai modi del rientro delle banche centrali da politiche molto espansive. D’altro canto la forte ripresa economica di quest’anno, dopo le cadute dell’anno scorso dovute alla pandemia, continua a fornire una base importante per i rialzi delle Borse.

Quale andamento prevarrà nella prossima fase per i maggiori listini? Se ne parla questa sera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever della PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.