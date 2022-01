Dopo aver chiuso il 2021 con un consistente rialzo annuo, le Borse in questo primo scorcio del 2022 hanno registrato alcune oscillazioni. Da una parte ci sono fattori di freno come l’aumento dell’inflazione e le incertezze legate alla pandemia, dall’altra ci sono invece fattori di spinta come la crescita economica a livelli ancora buoni e i risultati positivi di molte imprese quotate. Quali fattori potrebbero prevalere nei prossimi mesi? Quali previsioni si possono fare a questo punto per i maggiori listini azionari? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.