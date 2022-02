Oggi, 17 febbraio 2022, non è un giorno come un altro. Non lo è perché, dopo due anni di pandemia, il Consiglio federale ha tolto (quasi) tutte le restrizioni anti COVID. Dal certificato per accedere a bar e ristoranti alle limitazioni per eventi privati. Una giornata storica, appunto, che segna un nuovo inizio e, finalmente, un graduale quanto significativo ritorno alla normalità. Una giornata che TeleTicino, con la maratona di Sacha Dalcol e Laura Zucchetti, ha vissuto in diretta fra ospiti e collegamenti in esterna. Per riguardare la trasmissione clicca qui. Buona visione.