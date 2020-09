Come ogni votazione che si rispetti, anche quella del prossimo 27 settembre è stata preceduta da una campagna elettorale molto intensa e, come spesso accade quando è coinvolta l’UDC, altrettanto provocatoria. A far saltare sulla sedia non poche persone è stato il recente video con protagonista una bambina che elenca tutta una serie di problematiche per la vita di tutti i giorni, problematiche che sarebbero dovute alla libera circolazione: dai mezzi pubblici sovraffollati al traffico, fino ad arrivare alla mancanza di sicurezza nel tragitto casa-scuola. La questione ha tenuto banco negli scorsi giorni e in studio le prime schermaglie non si sono fatte attendere. Per Corti si è trattato di «un indecente uso strumentale di una bimba, ma allo stesso tempo utile perché consente di capire che non è possibile comunicare gli obiettivi di questa iniziativa». Dal canto suo, Ferrara l’ha paragonato al classico «disco rotto che si sente dal 1992 e che attribuisce la colpa di tutto allo straniero». In questo modo, «non si parla dei veri temi e ci si limita ad avere lo straniero come capro espiatorio». Pronta la replica di Marchesi, secondo cui «la colpa non è dello straniero ma della politica che non applica quanto deciso dal popolo». Ovvero, ça va sans dire, il voto del 9 febbraio 2014 sull’iniziativa contro l’immigrazione di massa. «Se l’immigrazione è gestita male ci sono i problemi illustrati dal video». Per Lorenzo Quadri, che ha visto il video per la prima volta, le frasi pronunciate dalla protagonista «hanno senso vista la situazione attuale».

Detto dell’avvicinamento alla votazione, il dibattito si è concentrato proprio sul post 27 settembre, su quello che potrebbe succedere in caso di sì alle urne. La fine degli Accordi bilaterali, secondo i contrari, oppure nulla di tutto questo e semplicemente un’immigrazione più controllata e gestita come accadeva ai tempi dei contingenti, secondo i favorevoli. Ed è stato proprio questo il terreno di scontro principale tra le due fazioni. La domanda chiave è stata inevitabilmente incentrata sulla clausola ghigliottina – brevemente illustrata dall’economista Michele Rossi, intervenuto via Skype. Verrà applicata agli altri sei Accordi bilaterali oppure no? Per i favorevoli potrebbe anche non succedere in quanto – ha ribadito Quadri, sollecitato da Righinetti – «l’UE potrebbe anche decidere di non applicarla visto che gli altri Accordi convengono anche all’Unione europea». In sostanza, «la storia la si può riscrivere come fatto dalla Gran Bretagna». Uno scenario, questo, che secondo i contrari sarebbe un vero e proprio salto nel buio. Troppo pericoloso, dunque, mettere alla prova un’UE già «scottata» dalla Brexit. «Non mi sento di correre questo rischio. Ci sono documenti ufficiali dell’UE successivi alla votazione del 9 febbraio dove viene chiaramente detto che se la via della Svizzera è questa, i Bilaterali sono a rischio». Meno pessimistica la visione di Marchesi, secondo cui per restare nel mercato «basta fare una certificazione europea per esportare i prodotti». Provocatorio, invece, l’intervento di Corti. «Se volessi far aderire la Svizzera all’UE mi sederei al vostro tavolo», ha punzecchiato Quadri e Marchesi. In parole povere, dopo la «ghigliottinata», la Svizzera resterebbe isolata e non le resterebbe che intraprendere il percorso meno gradito. Dopo aver discusso dei possibili scenari, una sorta di «punto di incontro» è stato trovato sulla questione delle storture che l’Accordo sulla libera circolazione ha causato al mercato del lavoro, ticinese in primis. A divergere, ancora una volta, sono state le soluzioni proposte. Per i favorevoli è disdirlo, eliminando così la fonte del problema, mentre per i contrari la via bilaterale resta quella da percorrere con le storture che vanno risolte rafforzando le misure di accompagnamento. Insomma, niente «anticorpi svizzeri a un problema europeo», come recentemente auspicato dal neoeletto presidente dell’UDC nazionale Marco Chiesa, bensì un intervento preciso e mirato dove i problemi sono più marcati. «Servono anticorpi per il mercato del lavoro», ha chiosato Corti. La discussione è infine tornata sulla questione degli stranieri e Ferrara ha ricordato che in caso di sì alle urne i lavoratori in entrata in Svizzera «non sarebbero più solo quelli più culturalmente vicini a noi, come i francesi o i tedeschi. Arriverebbero da tutto il mondo e sarebbero più difficili da integrare».